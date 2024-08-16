شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى كولينز فى العرض الخاص لـ Emily In Paris.. والنقاد: الجزء الأخير ممل والان مع تفاصيل الخبر

حضرت ليلى كولينز العرض الأول للموسم الجديد من Emily In Paris فى لوس أنجلوس، حيث انتقد النقاد الجزء الأخير من العمل ووصفوه بالممل، وبدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا، التى تلعب دور إميلى كوبر فى مسلسل Netflix الناجح، مثيرة فى فستان أسود لامع بدون حمالات.

انضم إلى ليلى كولينز على السجادة الحمراء، النجمة آشلى بارك، وعارضة الأزياء الشهيرة تايلور هيل، وكان فستان ليلى يحتوى على توب مطرز بالخرز اللامع، وتنورة شفافة بطبعات الماس، وتم تزيين كل ماسة بالترتر الأسود المبهر الذى سلط الضوء، بينما كانت ليلى تقف أمام كاميرات التصوير على السجادة الوردية لهذا الحدث، وصففت شعرها بالقصة الجديد بشكل أملس ومستقيم.

أما بالنسبة للمكياج فقد تألقت ابنة أسطورة الموسيقى فيل كولينز، برموش واضحه ومكياج متوسط، مع الكثير من التألق فى مظهرها، حافظت ليلى على الحد الأدنى من الإكسسوارات، كما كانت ترتدى زوجًا من الأقراط الفضية المتدلية وخاتم الخطوبة الماسى بقطع الورد الذى تلقته من زوجها تشارلى ماكدويل، 41 عامًا، فى عام 2021.

يُعرض الموسم الرابع الذي طال انتظاره من Emily In Paris، وتدور أحداث Emily In Paris حول إميلي كوبر (كولينز)، وهي شابة في العشرينيات من عمرها من شيكاغو، تتمتع بخبرة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حصلت على وظيفة أحلامها في شركة تسويق الأزياء الفاخرة Savoir في باريس، فرنسا.

من المتوقع أن يرفع الموسم الرابع الغطاء عن مثلث حب إميلي مع ألفي (لوسيان لافيسكونت) وجابرييل (لوكاس برافو)، أما بالنسبة لعملها، فإن تدوين إميلي عن حياتها العاطفية سيجعلها تصطدم مرة أخرى مع رئيستها سيلفي جراتو (الفلبين ليروي بوليو).

فيما بدت ليلى واثقة من نفسها عندما احتفلت بالفصل الأخير من مسلسل Emily In Paris، لكن المراجعات المبكرة وصفت الموسم الرابع بأنه "ممل".