هاني شاكر يُهدي جمهوره كليب “يا ويل حالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر أحدث أغنياته بعنوان “يا ويل حالي” على طريقه الفيديو كليب وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بلوك جديد، وذلك تمهيداً لألبومه في موسم صيف 2024.

“يا ويل حالي” من كلمات راميا بدور وألحان هيثم زياد وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإخراج مازن نيازي وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف.

ويعيش أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يقوم بطرح أحدث البوماته لصيف 2024 خلال الفتره المقبلة والذي يتكون من 8 أغاني تعاون فيهم مع العديد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبري داخل مصر وخارجها.