تحت المطر.. أديل تُبهر جمهور ميونيخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال المغنية العالمية أديل تحتل مكانة استثنائية بالنسبة لجمهور يتابع بحب الخط الفني الذي تقدّمه، لا سيّما التصرفات العفوية التي تصدر منها في حفلاتها، وعادة تكون مليئة بالمشاعر المرهفة التي تعبّر عن هوية صاحبة أغنية “Hello”.

ففي حفلها الأخير في مدينة ميونيخ الألمانية، قدّمت أديل عرضاً مبهراً تحت الأمطار الغزيرة، إذ رفضت إلغاءه رغم علمها المسبق بقدوم عاصفة مطرية ورعدية قوية.

وفي أحد الفيديوات التي تم تداولها، رفضت التوقّف عن الغناء رغم اشتداد حدّة العاصفة، وأدت بإحساس عالٍ أغنيتي “Skyfall” و “Set fire to The rain”.

ارتدت حذاء رياضياً، وجهّزت أرضية مريحة لتحرّكها على المسرح، لتطلق عنانها لأجمل الأغنيات التي تناغمت إيقاعاتها مع كل قطرة مطر تساقطت. قدّمت أديل بشهادة الحاضرين أداء أسطورياً وغمرت معجبيها بكمٍّ كبير من الحب من خلال دعوة الكثير منهم على المسرح والدردشة المعتادة لها معهم التي تفيض امتناناً للمحبة المتبادلة.

ومازحت أديل جمهورها، مشيرة إلى أنه في حال توقّف المطر خلال أدائها أغنية “Set fire to The rain” فإنها ستشعر بغضب عارم.

هي ليست المرة الأولى التي تغنّي فيها أديل تحت المطر، فقد سبق أن أدت عرضاً رائعاً خلال حفلها في نيوزيلندا في العام 2017. يومها ارتدت معطفاً بلاستيكياً بتقدمة من أحد المعجبين، بعدما اضطرت أكثر من مرّة للانسحاب من المسرح لتجفيف وجهها. ومازحت الجمهور حينها قائلة إنّ المعطف يناسب الفستان الذي كانت ترتديه وكان يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.