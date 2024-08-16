أيمن زيدان يدافع عن سلاف فواخرجي في وجه بديلتها كاريس بشار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع الممثل السوري القدير أيمن زيدان عن مواطنته الفنانة سلاف فواخرجي، عقب توارد تقارير إعلامية عن استبعادها من مشروع فني، عقب تبنيها له وإخراجه إلى النور، واستبدالها بالفنانة كاريس بشار.

وقال زيدان في منشور على حسابه في موقع “فايسبوك”: “حول ما يُكتب عمّا حدث مع سلاف فواخرجي بخصوص المسلسل الذي تولت التحضير له ثم أصبحت خارج المشروع”.

وأضاف: “عادة لا أتدخّل في هذا النمط من التداعيات، لكن أجد لزاماً عليّ أن أدوّن رأيي حول هذا الامر باقتضاب. من المؤسف أن تتعرّض فنانة بقيمة سلاف فواخرجي لما تعرّضت له، سأختصر الأمر ببضع كلمات، أنت ستظلين أنت يا عزيزتي، وستظلين أكبر بكثير ممن تصرّفوا بهذه الطريقة، في هذا الزمن الأغبر تتبدّل المعايير وتفيض مياه المستنقعات الآسنة، فدعينا يا صديقتي نركن بجوار السواقي الصافية وإن كانت لا تروي شغفنا للفن النبيل”.

وكانت فواخرجي أعادت مشاركة منشورات جاء فيها، أنها عقب توليها إدارة شركة “كابتن بروداكشن” للمنتج وسيم سلطان، أقنعته بافتتاح انتاجاتها بمسلسل “حبق” من كتابة بلال شحادات، مؤكّدة قدرتها على بيعه لأهم المحطات العربية.

وحوّلت فواخرجي المسلسل الدرامي المعاصر من 15 حلقة إلى 30، واختارت المخرج باسم السلكا لإخراجه، مع ترشيحها الفنانين مهيار خضور وفادي صبيح لأدوار البطولة إلى جانبها، قبل أن تُصدم باستبدالها ببشار.

وقالت فواخرجي: “لا تعليق… ولا كلام يُضاف، شكراً سورية فوق الجميع، وشكراً لأصحاب الشأن ولكل الصفحات المحترمة، ولكل من اهتم بضمير ويهتم، ومهما وصل السوء مبتغاه… الحق أبقى”.