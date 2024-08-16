طارق لطفي يؤجّل تصوير “منتصر القرش” وهذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل المصري طارق لطفي عن توقف تصوير مسلسله الدرامي الجديد “منتصر القرش”، الذي بدأ التحضير له أخيراً، على أن يُستأنف العمل بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات صحفية، أوضح لطفي أسباب القرار، مشيراً إلى انشغاله حالياً بالتحضير لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل. ونتيجة لرغبته في التركيز على كلا العملين، تمّ الاتفاق على تأجيل أحدهما.

ينتمي “منتصر القرش” إلى فئة الدراما الصعيدية، حيث تألّق لطفي في هذا النوع من الأعمال من خلال مسلسل “جزيرة غمام” الذي حقّق نسب مشاهدة مرتفعة، وحظي بإشادة الجمهور لتقديمه شخصيات صعيدية مميزة.

قصة العمل كتبها المؤلف أمين جمال، الذي سبق أن أعرب لطفي عن إعجابه بأسلوبه واهتمامه بتفاصيل الشخصيات. كما أشار إلى سبب تحمسه لتقديم “منتصر القرش”، وهو الابتعاد عن نمط المثالية المفرطة أو الشرّ المطلق، حيث تظهر الشخصية كإنسان عادي، يحمل الخير والشر في داخله.

يشارك في بطولة “منتصر القرش” كل من: صبري فواز، سوسن بدر، محمد عبد العظيم، محمد جمعة، وأميرة العايدي.

من جهة أخرى، يستعد طارق لطفي لخوض الموسم الرمضاني المقبل من خلال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في جزئه الأول، ما دفع القائمين عليه لتقديم جزء ثانٍ.

شارك في بطولة “العتاولة” بجانب طارق لطفي كل من: أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وغيرهم، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.