تطورات جديدة ومفاجآت صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت الشرطة الأميركية شخصاً واحداً على الأقل على صلة بوفاة نجم مسلسل “فريندز” ماثيو بيري العام الفائت بجرعة زائدة من مادة الكيتامين المخدّرة، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ونقلت محطة “إن بي سي” عن مسؤولين أمنيين قولهم إن توقيفا واحدا حصل، بينما أفاد موقع “تي إم زي” الأميركي المتخصص بتوقيفات لأشخاص “عدة” أحدهم طبيب، إذ يسعى المحققون إلى معرفة كيفية حصول بيري على المادة المخدرة وفق وكالة “فرانس برس”.

وعثر على بيري الذي اشتُهر بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل “فريندز” بين 1994 و2004، فاقداً الوعي داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجليس في 28 تشرين الأول الفائت. وكان النجم في الرابعة والخمسين.

وأظهر تشريح الجثة أن وفاة بيري نجمت عن “الآثار الحادة” لتعاطيه مادة الكيتامين، في إطار علاج كان يخضع له الممثل الذي تعافى من الإدمان، وكان يُحقن به خلال جلسات بإشراف طبي.

ورغم عدم العثور إلا على كميات صغيرة في معدته، تبيّن أن مستوى هذه المادة مرتفع في مجرى دمه.

وأصبحت الطريقة التي حصل بها الممثل على الدواء رغم كونه لم يكن خضع منذ أيام عدة لجلسة حقن، موضوع تحقيق قانوني. وأكدت شرطة لوس أنجليس في أيار الفائت أنها تحقق في الوفاة.

ونسب موقع “تي إم زي” إلى مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن “طبيبا واحدا على الأقل أوقف، إلى جانب عدد من التجار الذين ساعدوا في ترتيب الكيتامين وتسليمه إلى بيري”.

ويُخصص الكيتامين للتخدير الطبي والبيطري، ودرس الباحثون إمكان استخدامه كعلاج من الاكتئاب، ولكن يُساء استخدامه أحيانا لأغراض ترويحية كالتحفيز أو النشوة بسبب تأثيراته المهلوسة.

وحظي مسلسل “فريندز” بشعبية كبيرة عندما كانت قناة “ان بي سي” تعرض بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة عن حياة ستة شباب نيويوركيين.

وجعل المسلسل من ممثليه غير المعروفين نسبياً وقتها نجوماً بارزين، وهم إضافة إلى بيري، جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.

وكان بيري الذي جسّد إحدى الشخصيات المفضلة لدى الجمهور يجهد لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول “كان يُفترض أن أكون ميتاً”.

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقاً كبيراً “كل ليلة” خلال فترة تصوير مسلسل “فريندز”.

وخلال حلقة لمّ شمل فريق المسلسل التي عُرضت عام 2021، أثار بيري مخاوف معجبيه بسبب تلعثمه الواضح في الكلام.