بأسلوب مختلف.. ليدي غاغا تشوّق جمهورها لألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتمد كل من النجمين العالميين ليدي غاغا وبرونو مارس إثارة حماس الجمهور حول إمكانية تعاونهما، الذي يرجح المتابعون أن يكون أغنية بعنوان ” Die with a Smile “.

وفي التفاصيل، نشرت ليدي غاغا مقطعا لنفسها أثناء تأديتها معزوفة باستخدام البيانو على منصة إنستغرام بينما كانت ترتدي قميصا يُظهر وجه برونو مارس بوضوح.

وعندما شارك برونو مارس مجموعة صور لحفلته الموسيقية في مكسيكو سيتي عبر منصة إنستغرام، علّقت ليدي غاغا برموز تعبيرية مختلفة، ما أثار تكهنات التعاون مجددا بينهما.

وكانت قد كشفت ليدي غاغا انها تريد تسجيل اغنية جديدة مع النجمة العالمية بيونسيه، ولكن هذا الديو الغنائي المنتظر قد لا يحدث في المستقبل القريب ويحتاج لبعض الوقت.

واعتبرت ليدي غاغا ألبومها الموسيقي القادم مشروعًا مختلفًا تماما ومميزا وذكّرت معجبيها بأن العمل سيبصر النور قريبًا.