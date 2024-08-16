شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور بأغنية جديدة: “هنحتفل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة جديدة للجمهور ومحبيها، وضمن خطّة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لطرح أغنيات ألبومها الجديد، أصدرت شيرين في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، أغنية جديدة بعنوان “هنحتفل” عبر حسابها الرسمي الجديد على موقع “إكس” وقناتها الرسمية التي افتتحها مؤخراً على موقع “يوتيوب”.

فور صدورها حققت الأغنية انتشاراً واسعاً بين محبي شيرين عبد الوهاب، وحصدت أكثر من 120 مشاهدة على حساب شيرين على موقع “إكس” في 6 ساعات فقط.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصدرت أغنيتين من ألبومها الجديد “بتمنى أنساك” و”اللي يقابل حبيبي” وحققت الأغنيتية نجاحاً كبيراً رغم النزاعات القائمة بين شيرين وشركة “روتانا” على حقوق النشر والتوزيع وحجب الشركة للأغنيتين عن موقع “يوتيوب”، فكانت نجمة مصر الأولى حديث الجمهور طيلة الأيام الماضية.

وتقول كلمات أغنية “هنحتفل”:

انا عايزة اقولك لو كنت معايا

تركيزي كله ودنيتي ليك

لا عادي جدا هلغي اللي ورايا

وافضالك انت وادلع فيك ادلع فيك

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي

والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل

عايز استغلك وما اسيبش دقيقة

ماتكونش فيها العين في العين

انا مش ببالغ لا دي حقيقة

جنبي القمر ده وابص لمين ابص لمين

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي

والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل

وانا لما اقابلك عندي كلام تاني

كلام من اللي هتسرح فيه

اسمك وسيرتك لازمة على لساني

في القرب ممكن يحصل ايه هيحصل ايه

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل