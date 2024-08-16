شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يسترجع ذكريات حفله فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الهضبة عمرو دياب ذكريات حفله فى مهرجان العلمين الأسبوع الماضى وتحديداً الجمعة من خلال حسابه على موقع إنستجرام، خلال نشر فيديو من حفله الأخير علق عليه بكتابة "لقد كانت ليلة لا تنسى".

وكانت أكدت الإعلامية لما جبريل المتحدثة باسم مهرجان العلمين الجديدة، أن الأسبوع الماضي كان من أهم أسابيع مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن حفلات عمرو دياب ومسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز كانتا كاملتى العدد وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور.

وأشارت لما جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الإعلامية منى المراغي، على قناة الحياة، إلى أن حفل عمرو دياب كان كامل العدد، مؤكدة أن الحفل كان على مستوى عالٍ وكان الأكبر في الشرق الأوسط وجودة الحفلة كلها على مستوى عالمي صوت وصورة وتنظيم.

وتابعت: "الأسبوع الماضي أسبوع ذهبي في مهرجان العلمين والشباب المشاركين في مهرجان العلمين نقلوا الشغل في حتة تانية، وكان أهم حاجة الجودة وتقديم خدمة يستحقها كل الناس الزوار للمهرجان".