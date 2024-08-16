"الموسيقيين" تصرّ على التحقيق مع هيفاء وهبي رغم التصالح

القاهره - الخليج 365
بالرغم من مخاطبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر بانتهاء أزمة الفنانة هيفاء وهبي وتصالحها مع شركة الإنتاج التي قدمت فيها شكوى بعدم التزام الفنانة اللبنانية في تعاقدها معها على تقديم أحد الأفلام، إلا أن نقابة الموسيقيين مازالت على موقفها من التحقيق مع هيفاء.
وقال محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، الذي أكد أن النقابة عندما أخضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للتحقيق لم يكن بسبب شكوى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ولكن كان بسبب الشكوى التي تقدم بها منظم الحفلات ياسر الحريري للنقابة، بشأن حصول هيفاء على مقدم حفل لم تلتزم به.
مضيفاً أن خطاب "الممثلين" لنقيب الموسيقيين أكد حل أزمتها معهم، لكن أزمتها مع الحريري لم تحل بعد وهو السبب الرئيسي لاستمرار قرار "الموسيقيين" بخضوع هيفاء للتحقيق.
وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت بيانًا خاطبت فيه نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت منعها من التمثيل في مصر.
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