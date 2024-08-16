كارمن سليمان تكشف عن مفاجأة تخص الفنانة أنغام

خلال لقائها مع الإعلامية يارا أحمد في برنامج "نجمك مع يارا" المذاع عبر قناة "هي"، كشفت الفنانة كارمن سليمان عن مفاجأة تخص الفنانة أنغام، حيث أكدت أنه عُرض عليها تقديم سيرتها الذاتية، وأنها رحّبت بالفكرة.

وقالت كارمن: "أنغام من أوائل الناس الذين شجعوني، وهي تدعمني كثيراً، وأنا أحبها جداً على المستوين الفني والشخصي". وأضافت: "وفكرة إن أنا أعمل السيرة الذاتية لها دي حاجة كبيرة، ومش عارفة هقدر أعمل ده ولا لأ، بس متأكدة إن لو اتعرض عليا ده لازم أشتغل عليه جداً لأنه مش سهل".

وتحدثت كارمن سليمان خلال اللقاء عن بعض جوانب حياتها الشخصية قائلةً: "الشغل مالوش علاقة بحياتنا الشخصية أنا ومصطفى جاد، والخناقات بتكون في البيت، أنا مش غيورة أوي".

وأضافت: "أختي فرح شاركت في "إكس فاكتور" كتجربة ولكنها مش عايزة تبقى مطربة ولا ده طموحها، فرح شاطرة في الفاشون وبدأت البراند بتاعها، وأنا بشجعها أوي وفخورة بيها وشايفة إن ذوقها حلو جداً، وأنا على طول هدعمها في ده... ومش عايزة ابني يحقق حاجة معينة أنا نفسي فيها، عايزة كل حاجة بيعملها يكون بقراره هو".

وعن رغبتها في تقديم أغنيات مشتركة مع أكثر من مطرب، من الأسماء اللامعة في الساحة الغنائية، قالت كارمن سليمان: "نفسي أعمل دويتو مع ويجز، هو موهوب جداً ومن الناس المهمة في مصر والوطن العربي". وأضافت: "بحب تامر حسني جداً، وبحب كل اللي بيعمله ودايماً ببقى متابعة كل حاجة بينزلها، ونفسي أعمل دويتو معاه".

وعن تفاصيل ميني ألبوم "حبايب قلبي" الذي طرحته أخيراً، كشفت كارمن أنها تهدي أغنية "حبايب قلبي" الى كل جمهورها. إذ قالت: "ناس كتير حبايبي، معنديش فكرة إني أقول إني مبحبش حد، وعلاقاتي الحمد لله كويسة بكل الناس، بس أغنية حبايب قلبي بالذات مهداة لكل الفانز بتوعي والناس اللي بحبهم وأهلي وأصحابي".

وأضافت: "عملنا ميني ألبوم "حبايب قلبي" أنا وعزيز الشافعي ومصطفى جاد، واشتغلنا عليه بكل حاجة جوانا، وكنا مبسوطين جداً بالفكرة اللي جت أصلًا من عند عزيز، وعزيز فعلًا كان مدّيني أحسن حاجة عنده، وعزيز غنّى حاجات قبل كده، بس يمكن أول أغنية دويتو مع بنت كانت معايا، والألبوم كله لعزيز الشافعي فكان لازم يغنّي فيه وكنت مُصرّة على ده... الأغنية اللي بنغنّي فيها مع بعض أنا وعزيز اسمها "بكائيات"، وهي من الأغاني اللي مالهاش شبه خالص، وهي أغنية عياط وكلامها حزين وتقطيع شرايين".

وأكملت كارمن سليمان حديثها كاشفةً عن تفاصيل الألبوم بالقول: ""حبايب قلبي" كله من كلمات عزيز الشافعي، ما عدا أغنية حرام معلش دي كلمات منة القيعي، وأنا بحب الأغنية دي جداً وهي مناصرة للستات على الرجالة، وبقالي كتير أوي مغنتش الطريقة دي، وهتحيز للبنات لأننا أحلى حاجة في الدنيا وأي حاجة من غيرنا وحشة، ومبسوطة جداً إني في ميني ألبوم واحد معايا 4 موزعين مهمين جداً وليهم نجاحات كبيرة أوي".

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