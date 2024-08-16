روبي تثير حيرة جمهورها وبشرى تكشف الأمر

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها على الشاطئ بالمايوه وتمسك بيدها شراعاً لقارب صغير، وعلّقت على الصورة بالقول: "خلاص أنا رايحة السنبلاوين"، وهو ما أثار حيرة الجمهور حول ما إذا كانت تروِّج لعمل فني جديد.

وسرعان ما انهالت التعليقات على روبي من جمهورها متسائلين عما إذا كانت ستقدّم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتضع الفنانة بشرى حداً لحيرة الجمهور بتعليق كشفت من خلاله أن روبي تروّج لأغنية جديدة لها، حيث كتبت قائلةً: "والله أجدع... بموت في الأغنية دي أصلًا"، ليبدأ الجمهور بممازحتها في التعليقات.

يُذكر أن روبي أحيت حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي وقدّمت خلاله مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها.

وكان آخر أعمال روبي الفنية، مشاركتها في فيلم "عصابة الماكس" مع الفنانين: أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان.

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