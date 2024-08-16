حقائق صادمة… طبيب وتجّار مخدرات متورّطون في وفاة ماثيو بيري

ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على عدّة أشخاص قيل إنّهم متورّطون في وفاة الممثّل الشّهير ماثيو بيري. ولم تدلٌ السّلطات حتّى الآن بمزيد من التّفاصيل، رغم أنّه من المقرّر عقد مؤتمر صحفيّ سيلقي المزيد من الضّوء على ما حدث خلال السّاعات المقبلة.

وكان قد تمّ العثور على الممثّل في الجاكوزي بمنزله، وخلص تشريح الجثّة إلى أنّه فقد وعيه بسبب الإفراط في تناول مادّة الكيتامين.

وكان ماثيو بيري، البالغ من العمر ٥٤ عامًا، والذي اشتهر بمشاركته في البرنامج التّلفزيونيّ “الأصدقاء”، قد تناول الكيتامين كجزء من علاج الاكتئاب والقلق. في الواقع، تمّ وصف جرعاته. إلا أنّ الخبراء قرّروا أنّ كميّة هذه المادّة الموجودة في جسده الهامد لا تتوافق مع الكميّات المنصوص عليها من النّاحية الطّبيّة البحتة.

من ناحية أخرى، قرّر الطبيب الشّرعيّ المسؤول عن القضيّة أن الممثّل كان رصينًا منذ عام ونصف، وأشار إلى عدم العثور على أيّة مخدّرات في منزله. ولم يتمّ العثور على أيّة أدوات أو عناصر في منزله يمكن أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن ماثيو بيري لا يزال مدمنًا المواد المحظورة، على الرغم من أنّه تمّ إثبات وجود كميات عالية من الكيتامين في جسده.

وألقت الشّرطة القبض على عدد من تجّار المخدّرات وطبيب. وبحسب التحقيقات فإن الممثّل كان يحتفظ بأرقامهم ليحصل على الدّواء الذي تسبّب في وفاته أخيرًا، في ٢٨ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣.

بدأت مشاكل بيري مع المخدّرات، كما أوضح هو نفسه، في سنّ الرّابعة عشرة.

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لقد صدمت وفاته صناعة السّينما وصدم جميع زملائه الممثّلين بشكل خاصّ بتوديعه. كان الممثّل ماثيو بيري شخصًا عزيزًا جدًّا على كلّ من شاركه بعض اللحظات من حياته المهنيّة، وقد تصدّرت أخبار وفاته، ولا تزال، العديد من عناوين الأخبار.