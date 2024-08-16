هكذا دمّرت أنجلينا جولي صداقة براد بيت وجورج كلوني

كان براد بيت وجورج كلوني في يوم من الأيّام مثالًا للصّداقة في هوليوود، إذ أسرا الجماهير بكيميائهما التي تظهر على الشّاشة في سلسلة Ocean’s 11 وأسعدا الجمهور بظهورهما المرح على السّجادة الحمراء.

ومع ذلك، بدأت الإشاعات عن خلاف بين النّجمَين تنتشر بعد أن غاب “بيت” عن حفل زفاف “كلوني” على أمل علم الدين عام ٢٠١٤ في البندقيّة.

ومع ذلك، ومع الانتقال إلى منتصف عام ٢٠٢٤، هناك اقتراحات بأن الثّنائيّ يتطلّع إلى إعادة بناء صداقته.

ازدهرت الصداقة بين براد بيت وجورج كلوني في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين بعد أن لعبا دور البطولة معًا في فيلم Ocean’s Eleven عام ٢٠٠١.

امتدّت صداقتهما الحميمة إلى ما هو أبعد من الشاشة إذ ظهرا معًا بشكل متكرر في الأحداث وغالبًا ما شوهدا وهما يمزحان خلال الجولات الصحفيّة. لقد شاركا أكثر من مجرّد رابطة مهنيّة؛ وكانت صداقتهما حقيقيّة وقويّة.

وفي عام ٢٠١٤، تزوّج جورج كلوني من المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل علم الدين في حفل فخم في البندقيّة. وأصيب المعجبون ووسائل الإعلام على حد سواء بالصّدمة عندما لم يحضر براد بيت، الذي كان من المتوقّع أن يكون إشبين كلوني في حفل الزفاف.

كان الغياب مفاجئًا بشكل خاصّ نظرًا لأن “بيت” كان يصوّر فيلم By the Sea مع زوجته أنجلينا جولي في مكان قريب نسبيًّا في مالطا.

وأوضح بيت في وقت لاحق غيابه، قائلًا إنّ جدول التّصوير تعارض مع موعد الزّفاف، لكنّ عذره لم يقنع به الجمهور ولم يوقف الإشاعات حول خلاف بينهما.

وتكهّن بعضهم بأنّ السبب الحقيقيّ لغياب بيت هو التّوتّر بين جولي وعلم الدّين. وبحسب المصادر، فإن جولي لم تكن معجبة بعروس كلوني الجديدة، إذ كانت تنظر إليها كمنافسة لها في عالم العمل الإنسانيّ البرّاق.

على الرّغم من اهتماماتهما المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل الخيري، تردّدت إشاعات بأن علاقة أنجلينا جولي وأمل علم الدّين متوتّرة.

وبحسب ما ورد كانت جولي، التي تدير مؤسّستَين خيريّتَين، غير راضية عن الاهتمام الذي حظيت به علم الدّين، خاصًة بعد أن شاركت مع زوجها في تأسيس مؤسسة كلوني من أجل العدالة في عام ٢٠١٦.

لقد قدمت كلتا المرأتَين مساهمات كبيرة في الجهود الإنسانيّة العالميّة، وربّما تكون المنافسة بينهما قد خلقت توتّرًا بينهما.

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بعد سنوات من التّكهّنات حول حالة صداقتهما، فاجأ براد بيت وجورج كلوني المعجبين بظهورهما معًا في مقابلة أجرتها مجلة GQ مؤخّرًا. وتحدّث النّجمان عن صداقتهما الطّويلة الأمد، إذ اعترف بيت أن كلوني لا يزال هو الشّخص الذي يلجأ إليه عندما “تصبح الأمور معقّدة”.

أسرت الصّداقة بين براد بيت وجورج كلوني المشجّعين لعقود من الزّمن، وعلى الرّغم من إشاعات الخلاف، يبدو أن العلاقة بين هذين الرمزين في هوليوود قويّة كما كانت دائمًا.