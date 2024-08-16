"بسبب صفقة أسلحة جديدة".. ماكليمور يواصل مهاجمة الإدارة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور، الهجوم على الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة ومواصلة استشهاد الآلاف ونزوح الأسر الفلسطينية.

وأعاد ماكليمور نشر خبر يفيد بأن الإدارة الأمريكية وافقت على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليار دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات خلال الفترة الماضية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وسط تعنت الجيش الإسرائيلي ودعم بلا حدود من الإدارة الأمريكية وعلق ماكليمور على مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية: "لم يرغبوا قط في وقت إطلاق النار".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، طلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

اقرأ أيضا:

دعوى بمجلس الدولة تطالب بعرض "الملحد" ومحاسبة خفافيش الظلام