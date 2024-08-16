ماذا قال أحمد صيام عن إصابته بالسرطان بسبب التدخين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان أحمد صيام، تفاصيل إصابته بالسرطان بسبب التدخين، موضحا أنه كان يدخن السجائر بشراهة، ويكاد يكون لا يطفئ السجارة، وأحيانا كان يشرب 6 علب سجائر في اليوم، وأنه بدأ التدخين عام 1970 وحتى 2007.

وقال صيام، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، إنه في عام 2007، بدأ يظهر عليه علامات التعب، وعندما يستيقظ من النوم تظهر عليه كحة شديدة، كما أنه يشعر بعدم إتزان للحظات، ووقتها قام بإلقاء علبة السجائر من نافذة الغرفة، وقرر التوقف عن السجائر.

وأشار صيام إلى أنه ذهب للطبيب في اليوم التالي، وأبلغه بوجود ورم على الرئة اليمين، وكان خبرا صادما جدا له، موضحا أنه تقابل مع الطبيب، وقال له إنه سيقوم بإزالة الفص الذي يوجد به الورم.

واستكمل، أنه وافق على هذا الأمر بالرغم من رفضه في البداية، وأجرى العملية بعدها بيومين، وبعد العملية حصل على 3 جرعات كيماوي وقائية.

وأكد "صيام"، أن جرعات الكيماوي كانت أصعب من الجراحة، لأنه في العملية كان تحت تأثير البنج، بينما الكيماوي أخذه وهو في كامل وعيه، وكانت الجرعات من بروتوكول جديد يقوم بتنشيف الأوردة، وليس بروتوكول العلاج الذي يسبب تساقط الشعر.

وأضاف صيام، أنه بعد فترة العلاج ظل يعمل فحوصات طبية لمدة 6 أشهر من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.