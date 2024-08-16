نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في نظام التعليم الجديد بالثانوية.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن رأيه في نظام التعليم الجديد بالثانوية العامة المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل 2024 /2025 .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "رأيي سيكون رأي غير متخصص في تطوير التعليم.. يعني اجتهاد زيكم كده.. فمثلا مقدرش أفتي في موضوع العلوم المتكاملة ده (دمج المواد)".

وتابع: "ولكني عموما أميل لتخفيف المناهج أكثر من تقليص المواد، ونشرت عدة مرات مقالا كتبته عن منهج اللغة العربية مناديا بالتركيز على الأساسيات وترك التعمق في التفاصيل للتخصصات في التعليم العالي".

واستكمل الحلفاوي: "ولا أؤيد مد العام الدراسي ليوليو لو كانت هذه معلومة صحيحة".

وأضاف: "المطلوب الأصعب هو العمل على علاج كل مسببات هجرة الطلبة من المدارس الحكومية وهجرة المعلمين منها مهنيا".

ووافق المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في بيان صحفي، عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

فيما يخص الشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).