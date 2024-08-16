شيرين عبدالوهاب تطرح "هنحتفل" ثالث أغاني ألبومها.. وعزيز الشافعي يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الملحن عزيز الشافعي، ثالث أغاني المطربة شيرين عبدالوهاب والتي تحمل إسم "هنحتفل".

ونشر الشافعي، الأغنية، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "الهاتريك.. الأغنية التالتة مع النجمة شيرين.. هنحتفل، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما".

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا أغنيتي "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات السوشيال ميديا.

وحذف موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيتي شيرين "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحهما، وتعاونت فيهما مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

وكانت شركة روتانا للانتاج الفني قد طالبت يوتيوب بحذف أغاني شيرين عقب طرحهما بسبب الأزمة القانونية التي بين الطرفين، وبالفعل تم حذفهما والاستجابة لمطلب روتانا، حيث أوضحت الأخيرة أن شيرين لم تلتزم بعقدها مع الشركة مما يلزمها بدفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.

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