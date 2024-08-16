درة تنشر إطلالة جريئة من المصيف.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت النجمة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت درة، الصورة، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "نصيحة جمالية.. إعتني بقلبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شمس الضحى أشرقت من وجهك" ، "مساء الجمال" ، "أحلى درة" ، "القمر بزيادة" ، "حليانة" ، "ما شاء الله عليكي" ، "الملكة أجمل واحدة في الدنيا كلها".

جدير بالذكر أن، درة غابت عن دراما رمضان 2024، وخاضت بطولة مسلسل "الأجهر" في دراما رمضان 2023 بجانب عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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