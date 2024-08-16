شكرا لقرائتكم خبر عن طلع الغرام أكبر فنكوش.. مى سليم تطرح أحدث أغانيها "أخينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة مى سليم أغنيتها الجديدة "أخينا" على يوتيوب ومنصات الأغانى المختلفة، لتكون أول أغانيها فى موسم صيف 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي.

تقول كلمات أغنية أخينا:

كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية

قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا

وفضل يقول اشعار وكلام .. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام

ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا

أصل أخينا أخينا أخينا.. عملي من البحر طحينه

ودي آخرة اللى تجيب حاجة من شكلها في البترينه

طيب يلا بقي كفايه بجملت .. من امتي يعني وحاجه كملت

عاهات بتظهر في حياتنا ..معلش اهي مرة وجلت

وكانت مى سليم قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية أخرى تحمل اسم "ملناش بديل" وتقديمها ديو مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغاني خلال الفترة المقبلة، حيث تسجل الأغنية ثاني تجارب مي سليم في الديوهات الغنائية بعدما قدمت أغنية "بطل تعاكسني" مع حمدي باتشان عام 2015.

وأكدت مي سليم لـ"الخليج 365" مؤخراً أنها قررت التركيز عى الغناء والحفلات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنها أخطأت فى حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها الذى تعتبره عشقها الأول، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ مرة أخرى خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.

وكان آخر أعمال مى سليم الغنائية أغنية "إحنا كبنات" التى طرحها فى ديسمبر من عام 2022، والأغنية كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل.



مي سليم تطرح اغنية اخينا