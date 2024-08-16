شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور العلمين على موعد الليلة مع حفل حمزة نمرة ومسار إجبارى وسعاد ماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمزة نمرة الليلة حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ويشاركه الحفل على مسرح "يو أرينا"، كل من فريق مسار إجبارى، والفنانة الجزائرية سعاد ماسى، ومن المقرر أن يقدموا خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيهم التى يتفاعل معها جمهورهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد دشنت شاطئا خاصا للطلاب ومجهزا خصيصا لذوى الهمم، بمدينة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.