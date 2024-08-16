يسرا تشارك في دراما رمضان 2025 بعد غيابها في 2024

تشارك الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد، مكون من 15 حلقة ويعرض على MBC، وذلك بعد غيابها عن سباق رمضان 2024.

يسرا تشارك في موسم رمضان 2025

وعلم القاهرة 24 أن يسرا تعاقدت على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل جديد يعرض في 15 حلقة، والعرض لأول مرة على MBC، ومن المقرر أن تواصل الشركة المنتجة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع.

وكان آخر أعمال يسرا في دراما رمضان تقديمها مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، والعمل من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وشارك في العمل كل من: محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، سماء إبراهيم، محمد محمود، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد.

كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل روز وليلى، تأليف كريس كول وإخراج أدريان شيرجولد، وشارك في العمل كل من: نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام مصطفى قمر، أمل رزق، عارفة عبدالرسول، حسن أبوالروس، وآخرين ودارت الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

وفي السينما عُرض لها مؤخرًا فيلم ليلة العيد، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وشارك فيه كل من سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمود حافظ، محمد محمود، عبير صبري، وناقش العمل العديد من القضايا المهمة منها القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري.

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