ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن لقائها مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على لقائها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

ونشرت ريهام، صورة لها مع محمد صلاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنبسطت أوي وإتشرفت حقيقي بمقابلة فخر مصر والعرب وأسرته الجميلة".

وتابعت: "انبهرت حقيقي إن ممكن الواحد يقدر يحافظ على انه يفضل إنسان بسيط، متواضع وحقيقي بالطريقة دي مع كل هذا النجاح الإستثنائي".

وأضافت ريهام: "إنسان طيب، ومحترم، وجدع، ومتواضع، وواثق في نفسه ودمه خفيف.. إنبهاري بيه كلاعب كبير وأسطورة لا يقل عن انبهاري بيه كبني أدم دلوقتي.. محمد صلاح".

يذكر أن، آخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مسلسل "يحيي وكنوز 3" وعرض في موسم دراما رمضان 2024 وشارك في بطولته ياسر الطوبجي وعصام السقا وعلاء مرسي وإخراج محمد عيد.

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