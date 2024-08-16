هيدي كرم تنشر إطلالة جريئة أمام البحر بالساحل على أغنية العسيلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها مقطع فيديو لها من أمام البحر بالساحل الشمالي على أنغام أغنية "في الساحل" للمطرب محمود العسيلي.

ونشرت هيدي، الفيديو الذي ظهرت فيه بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي أنت هنا في الساحل.. حبيبي أنت هنا في روتانا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مش بتكبري خالص يا هيدي" ، "ألذ حاجة اتعملت للساحل" ، "إيه الحلاوة دي" ، "عسل" ، "حلويات" ، "الجمال والطعامة".

جدير بالذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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