شكرا لقرائتكم خبر عن Bites by the sea.. انطلاق أكبر مهرجان للأكل والطبخ فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الطعام والطهى فعاليات أكبر مهرجان للأكل والطبخ فى مصر "Bites by the Sea" ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة، وسيضم المهرجان العديد من المفاجآت والمسابقات التى تنظمها قناة "سفرة" بالتعاون مع "كايرو بايتس"، وتقدم هدايا مميزة للجمهور.

وخلال فعاليات المهرجان سيتم عرض أطباق مميزة ومشهورة بعدة دول مطلة على حوض البحر المتوسط مثل لبنان، إسبانيا، المغرب، تركيا، اليونان، وإيطاليا، بالإضافة إلى تقديم أكلات مصرية شهيرة على أيدى شيفات قناة "سفرة" الفضائية، ومنهم الشيف شربيني، نجلاء الشرشابي، غادة جميل، نورا السادات، غادة التلي، نرمين هنو، توتا مراد، ساندرا مكاري، عمر إسماعيل، مروة مهني، وأميرة شنب.

وتتضمن فعاليات اليوم مشاركة عدد من النجوم وكذلك الجمهور فى مسابقات شيقة ستضفى أجواء من البهجة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.