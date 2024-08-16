شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى الدورة 31 الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والثلاثين، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 20 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، فى دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعى، ومديرا المهرجان الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوى، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، والكشف عن البوستر الرسمى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وأعضاء لجنة التحكيم من الفنانين والمسرحيين الكبار من مصر ودول العالم كما سيعلن عن تفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، والورش الفنية التي تقدم خلال دورة هذا العام.

المهرجان تقدم لدورته المقبلة حوالي 160 عرضًا مصريًا من مختلف الجهات الإنتاجية، وتم اختيار عرضين لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية هما: "ماكبث المصنع" و"حيث لا يراني أحد"، وتقدم من العروض العربية والأجنبية حوالي 300 عرض عربى وأجنبى، وتم اختيار 20 عرضا للمشاركة في مسابقته الرسمية، بالإضافة لثلاثة عروض على هامش المهرجان، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر 2024، على مسارح القاهرة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.