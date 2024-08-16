شكرا لقرائتكم خبر عن العالمى إنريكى أرسى يصل مصر خلال أيام لتصوير فيلم "موسم حصاد الكاكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم الإسبانى إنريكى أرسى على المشاركة فى فيلم "موسم حصاد الكاكا"، حيث يجسد دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسبانى أربعينى من أخطر رجال المافيا، ومن المقرر نزوله إلى مصر خلال أيام لبدء تصوير دوره.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى أكشن، ويشارك فى بطولته: محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلى، وسليمان عيد، وسامى مغاورى، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

ويأتى انضمام النجم العالمى إنريكى أرسى، الذى حقق شهرة واسعة بدوره فى مسلسل "لاكازا دى بابيل" على منصة نتفليكس، ليضيف بعدًا جديدًا وحضورًا متميزًا للفيلم المصرى المنتظر.