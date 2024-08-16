شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح عن والدها: ما ينفعش ألومه إنه ما سابش ثروة ويكفينى إنى بنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل ذكريات والدها الراحل أثناء حديثها فى ندوة تكريمها بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله، كما تطرقت إلى إحساسها تجاه والدها مع عدم تركه ثروة كبيرة لها رغم عمله الكثير على الصعيد الفنى سواء بالسينما أو التليفزيون وحتى المسرح.

هند سعيد صالح قالت عن ذلك "ما ينفعش ألوم والدى إنه ما سابليش فلوس كتير دى حياته ويكفينى نعمة إنى بنته، الحياة اللى عاشها دى بتاعته هو، وهو حر فيها سواء كان بيعيش يوم بيومه أو مش بيفكر فى بكرة براحته، ويكفى إنى بنت هذا الرجل اللى عمره ما حرمنى من أى حاجة".

واسترجعت هند ذكريات والدها مع الفنان محمد رمضان خلال ندوتها بمقر الخليج 365 قائلة "محمد رمضان يعتبر ابن بابا، وهو نفسه دوماً يؤكد على ذلك خلال أى حوار له، ووالدى رأى فيه فنانا موهوبا يستحق فتح الباب له، ثم اجتهد بعد ذلك رمضان في مشواره ليبني اسمه ويصبح نجماً".

وكشفت هند سعيد صالح خلال ندوتها فى الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها، التي تتزامن مع بداية شهر أغسطس، أمورا عديدة بشأن علاقتهما سوياً وجوانب من حياته الشخصية للمرة الأولى، وردت على من يهاجمون الزعيم عادل إمام من خلال ادعاءات حسب وصفها تحاول النيل من علاقتهما والتأكيد على أن الأخير لم يكن يطمئن على الراحل سعيد صالح خلال فترة مرضه.

وقالت هند سعيد صالح عن الأمر: "والدى هو وعمو عادل ما كانوش أصحاب أو إخوات بس علاقتهم كانت أكبر بكتير، وبستغرب جداً أما ادخل ادعى لوالدى على فيس بوك والاقى مثلاً تعليق من شخص بيقول عادل إمام ما سألش عليه رغم إنى ياما قلت واتكلمت ونفيت الموضوع ده".