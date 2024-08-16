شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور وأسرتها يلتقون محمد صلاح فى أنفيلد وتعلق: ناجح ومتواضع والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على زيارة ملعب أنقيلد ملعب نادى ليفربول الإنجليزى، ومقابلة النجم المصرى محمد صلاح، حيث التقطت صورة بصحبة زوجها وابنها مع صلاح فى المدرجات ونشرت الصورة على حسابها بموقع إنستجرام.

وعلقت ريهام عبد الغفور: "انبسطت أوى واتشرفت حقيقى بمقابلة فخر مصر والعرب وأسرته الجميلة، انبهرت حقيقى إن ممكن الواحد يقدر يحافظ على إنه يفضل إنسان بسيط، متواضع وحقيقى بالطريقة دى مع كل هذا النجاح الاستثنائى، إنسان طيب، محترم، جدع، متواضع، واثق فى نفسه ودمه خفيف، انبهارى بيه كلاعب كبير وأسطورة لا يقل عن انبهارى بيه كبنى آدم دلوقتى".

ريهام عبد الغفور واسرتها مع محمد صلاح

وتجاوزت ريهام عبد الغفور حالة الحزن التى عاشتها طوال الأشهر الماضية بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث سير، حيث عادت إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى بعد فترة من الابتعاد عن السوشيال ميديا وكذلك تصوير الأعمال الفنية.

وشهر أبريل الماضى، تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وبكت الفنانة ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور ، ولم تتمالك ريهام نفسها وهي على المسرح مع أسرتها أبناء وأحفاد الراحل.

وقالت ريهام خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدى المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي"، وتابعت باكية: "وفعلا أنا بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.