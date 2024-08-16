محمد حفظي يوجه الشكر لـ"المتحدة" بعد طرح برومو برنامج "كاستنج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه المنتج محمد حفظي الشكر للشركة المتحدة بعد الكشف عن برومو برنامج "كاستنج" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على قناة "dmc".

وأعاد حفظي نشر البرومو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "مبادرة عظيمة أتوقع أن هيطلع منها نجوم كتيرة، شكرًا المتحدة وعمرو سلامة على استضافتي، برنامج كاستنج قريبًا".

وظهر بالبرومو عدد من النجوم وصناع السينما المصرية المشاركين في البرنامج، والذين يقومون بمساعدة المواهب الشابة في اجتياز الاختبارات من أجل المشاركة بمسلسل تليفزيوني سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وهم السيناريست مدحت العدل، الفنان أحمد أمين، والمنتج محمد حفظي، المخرج محمد دياب، المخرج محمد شاكر خضير، المخرج يسري نصر الله، والهدف من البرنامج هو اختيار 13 ممثل شاب.

أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدء تصوير برنامج "كاستنج" وهو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب، ونشر عمرو صورا من كواليس البرنامج عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "بدء تصوير كاستنج مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وكانت أخر مشاركات محمد حفظي الإنتاجية بفيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

يذكر أن محمد حفظي يشارك بالعملية الإنتاجية لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة الفنان الشاب عصام عمر والمقرر مشاركته ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 81 هذا العام والمقرر إقامته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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