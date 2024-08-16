تاليا تامر حسني توجه رسالة لوالدها في عيد ميلاده.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت تاليا حسني بعيد ميلاد والدها الفنان تامر حسني الذي يوافق اليوم الجمعة 16 أغسطس، ووجهت له رسالة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت تاليا عددا من الصور التي جمعتها بوالدها بعدد من المناسبات وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم، أنا سعيدة لكونك والدي أحبك كثيرًا وسأظل أحبك للأبد، وأشكر الله كل يوم لكونك والدي، ولا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونك، أنت بطلي أنا وأمايا وادم، شكرًا لكونك صديقي المفضل وأحسن أب وبطلي".

كما قام الفنان تامر حسني بالرد عليها وقال: "حبيبتي تاليا، أنا الذي من المفترض أن يكون فخور كونك ابنتي، وبسمة الجميلة والدتك، أمايا شقيقتك وادم شقيقك، انا في قمة سعادتي لأنك افتكرتيني بحبك يا بطلة".

وكشفت تاليا تامر حسني لمتابعيها عن السبب وراء تحدثها باللغة الإنجليزية بشكل دائم من خلال مقاطع الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" خلال الفترة الماضية.

ونشرت "تاليا" مقطع فيديو جديد عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على نفس التطبيق بعد مطالبة العديد من متابعيها أن توضح السبب وراء تحدثها باللغة الإنجليزية وأن العديد منهم لا يستطيع فهمها وعلقت: "كنت عايزة اجي وأقول أن في ناس مش فاهمين اللي بقوله في ناس بيقولوا انهم مش فاهمين عشان بتكلم إنجليزي وأنا ساعات ممكن أتكلم إنجليزي وساعات ممكن أتكلم عربي زي ما انتوا عايزين بس أنا في مدرسة بريطاني فمتعودة أتكلم بالإنجليزي بس عادي ممكن أتكلم بالعربي".

واستكملت "تاليا": "وممكن تعملوا ترجمة لكلامي بالإنجليزي أي حاجة عشان تفهموا لأن في كتير منكم بيحب يشوف فيديوهاتي وناس كتير بتحب تتفرج لكن مش بتفهم أنا بقول ايه وفي نفس الوقت بتبقى عايزة تستمتع فممكن أتكلم بالعربي ساعات والإنجليزي ساعات وانا عملت كده عشان أفهم الناس".

اقرأ أيضا:

نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في نظام التعليم الجديد بالثانوية.. ماذا قال؟