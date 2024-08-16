هنا الزاهد مع تامر حسني في كواليس "ري ستارت" وتهنئه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هنا الزاهد الترويج لفيلمها الجديد "ري ستارت" الذي تتعاون خلاله مع الفنان تامر حسني ونخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هنا الزاهد صورة برفقة تامر حسني من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "فيلم ري ستارت مع شخصيتي المفضلة تامر حسني، إن شاء الله يعجبكم حاجة مختلفة وجديدة خالص عن فيلم بحبك، ومتحمسة جدًا تشوفوه، وعيد ميلاد سعيد لهذا الرجل، انه يومك أتمنى لك عام مليء بالسعادة والنجاح".

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنانة مي عمر، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، إلى جانب مسلسل "إقامة جبرية" الذي تتعاون خلاله مع عدد من نجوم الدراما التليفزيونية وهم محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

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