تركي آل الشيخ يروج لحفلات "جولة المملكة" استعدادًا لعرضها على "MBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفلات "جولة المملكة" التي تضم عددا كبيرا من أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" كشف خلاله عن قيام قناة MBC ببث حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساًء الليلة.

وتضم "جولة المملكة" العديد من الفعاليات الفنية، حيث يعرض حاليًا على المسرح العربي في جدة، مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" بطولة الفنان اكرم حسني ويشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد وبدأ عرضها منذ يوم 14 وتمتد حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.



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