رانيا يوسف تدخل عالم الغناء بكليب «ليك»

انتهت المخرجة بتول عرفة، من تصوير كليب أغنية النجمة رانيا يوسف «ليك»، وهي من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وهو من إنتاج فهد الزاهد.

ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن كليب أغنية «ليك» والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل إستعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

رانيا يوسف تخوض تجربة الغناء الإستعراضي في كليب «ليك»

وأضافت المخرجة بتول عرفة، أن الكليب فكرته بسيطة وأنها اعتمدت على الاستعراضات بشكل كبير، مشيرة إلى أن رانيا يوسف تظهر بـ 3 إطلالات مختلفة، متمنية أن يلقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة وأنه بذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات إضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر بشكل مغاير عما ظهرت به من قبل.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 مع كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

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