لفتة وفاء للممثل فادي ابراهيم بعد أشهر على رحيله…. اليكم التفاصيل

تذكّرت الممثّلة السّورّية، دانا مارديني، الممثّل اللبنانيّ الرّاحل، فادي إبراهيم، بصورة عفويّة جمعتهما مع الممثّل حسن عويتي، خلال التّحضير لمشهد من مسلسل “‘عقد إلحاق”، الذي بدأ عرضه مؤخّرًا على أحدى المنصّات الإلكترونيّة.

بهذه المناسبة كتبت “دانا”، في إطار تعليقها على الصّورة: “من جلسة التّدريب “بروفة”، حوار المشهد مع الأستاذ حسن عويتي “أهضم وأخف دمّ” في العالم و الممثّل الأستاذ فادي إبراهيم ممثّل دَمِث خفيف الظّل مُحترف وصبُور .. كنتُ أتمنّى أن ألتقيك أكثر وأكثر”. وأضافت: ” الله يرحمك ويصبر عائلتك على فراقك”.

من جانبه، استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية الراحل فادي ابراهيم، إذ نشر صورة تجمعه معه وقال: “اشتقت لك صديقي”.

نذكر أنّ الممثّل الرّاحل فادي إبراهيم، كان قد شارك في تصوير مشاهده في مسلسل “عقد إلحاق” قبل رحيله.

كما يشارك في العمل إلى جانب دانا مارديني، باقة من الممثّلين أبرزهم مهيار خضور، سمر سامي، نانسي خوري، قمر خلف، شادي الصفدي، سعد مينا، وسام رضا، حسن عويتي، صباح الجزائري، سلمى المصري، ، أندريه سكاف، وائل زيدان، جمال العليّ وغيرهم والعمل من تأليف ورشة كتّاب pentalens وإخراج ورد حيدر.

مسلسل “عقد إلحاق”، دراميّ إجتماعيّ، يتألف من ١٢ حلقة، يتناول قصّة “ريما- دانا مارديني” وهي صبيّة تعمل كـ “نحّاتة” تتمتّع بشخصيّة مُركّبة، لكن لديها ماضٍ غامض ومليء بالأسرار المُعقّدة، عاشت طفولة صعبة تركت في نفسها أثارًا نفسيّة لا تُمحى. يتخلّل المسلسل الكثير من الأحداث المشوّقة، بعد أن تلتقي “ريما” شابًّا يعمل مصوّرًا فوتوغرافيًّا وتعيش معه قصة حُبّ مُثيرة للجدل، فتضطر إلى مواجهة ماضيها القاسي ولقائها بشخصيّات جديدة تربط الماضي بالحاضر.

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نذكر أنّ الفنان الكبير فادي ابراهيم غادر عالمنا في شهر شباط/ فبراير الفائت عن عمر ناهز ٦٧ عامًا بعد أشهر من المعاناة مع داء السّكريّ.