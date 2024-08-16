شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت.. رائد فى مجال الطفل اهتم بهم فى أغانيه فنال تكريما بمهرجان نبتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مهرجان نبتة للأطفال، الذى يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، أن يحظى باهتمام كبير من الأسرة المصرية، حيث إن المهرجان يستهدف تنمية مهارات الطفل في كل المجالات، وهو أمر متصل بالفن بشكل كبير فهناك الكثير من المطربين والفنانين الذين حرصوا على تقديم كل ما يهم الطفل منذ صغره، وكان أبرز هؤلاء النجوم هو المطرب محمد ثروت الذى قدم خلال مشواره الغنائي العديد من الأغاني العالقة في أذهاننا منذ طفولتنا وما زالت هذه الأغاني يسمعها الأطفال والكبار، ولذلك كان للفنان محمد ثروت تكريمها على هامش افتتاح مهرجان نبتة للأطفال.

المطرب محمد ثروت بدأ مشواره مع الغناء منذ كان عمره 6 سنوات حيث قام وقتها بالغناء في برنامج جنة الأطفال بالتليفزيون، كما غني أيضا في برنامج خمس خمسات تقديم محمد رجائي، ونجح خلاله وفاز وقتها بـ 5 جنيهات بعد تفوقه في الغناء.

حب وعشق الفنان محمد ثروت للأطفال كان سبباً كبيراً في تقديمه الكثير من الأغنيات الخاصة بالأطفال، والتي ما زالت نرددها في أوقات عودتنا لذكريات الماضي، وتعتبر أغاني الأطفال جزء هام لا يتجزأ من مشوار محمد ثروت الفني، فكانت لأغنياته تشكيل في وجدان الأطفال.

فمن منا يمكنه أن ينسى يا طيور النورس، وأغنية جدو على، وأغنية حبيبة بابا رشا، وأغنية سلام لماما، وأغنية عيون بابا، وأغنية عيد الميلاد، والكثير من الأغنيات التي جعلت من الفنان محمد ثروت أيقون في مجال الاهتمام بالطفل وتعليمه عادات الأسرة المصرية.

لذلك قررت إدارة مهرجان نبتة للأطفال أن تكرم الفنان محمد ثروت على مشواره الغنائي والفني الخاص بالأطفال، ويبدو أن المهرجان سيكون سبباً في فتح شهية الفنان محمد ثروت للعودة لتقديم العديد من الأعمال الخاصة للأطفال وتنمية مهاراته من خلال أغنياته المميزة.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.