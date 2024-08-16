شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها بمهرجان نبتة للأطفال: شويكار خليفة مبدعة مصرية ذات شهرة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

سعادة غامرة انتابت الحضور في حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال في دروته الأولى بمهرجان العلمين الجديدة، فور صعود المخرجة المبدعة شويكار خليفة لمسرح الحفل لاستلام تكريمها بالمهرجان من رئيسه الفنان أحمد أمين.

وقف الأطفال الحاضرون يصفقون للمبدعة شويكار خليفة، خاصة بعدما تعرفوا على تاريخها ومسيرتها وأن أحب الأعمال لقلوبهم هي صاحبة البصمة الأكبر فيها.

شويكار خليفة مبدعة مصرية ذات سمعة عالمية ودولية حيث منحتها جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الجوائز على أعمالها من الرسوم المتحركة التي أخرجتها، وقاربت جوايزها وتكريماتها الـ 50 جائزة ما بين المحلي والدولي.

المخرجة شويكار خليفة حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بقسم الديكور عام 1965، ونالت العديد من الدورات التدريبية في دراسة التليفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة.

تنقلت شويكار خليفة من بين العديد من الوظائف في التليفزيون المصري، ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين تنقلت داخل قنوات النيل المتخصصة، ففي عام 1998 أصبحت نائب رئيس قناة الأسرة والطفل، وفي 2001 ترأست قناة النيل للدراما، وفي 2002 انتقلت إلى رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ومنذ عام 2003 إلى 2010 أصبحت مستشار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيكس.

عملت في العديد من الأعمال كان أبرزها مساعد مخرج لفوازير رمضان مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، وكذلك مخرج رسوم متحركة لمسلسل ألف ليلة وليلة، ونتيجة لجهودها نالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير نذكر منها شهادات تقدير من رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة عن الأعمال الفائزة بالجوائز المحلية والدولية منذ عام 2000 وحتى عام 2003، كما أنها شاركت في الكثير من لجان التحكيم في العديد من المهرجانات والتي كان أبرزها رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة في الدورة السابعة عشر للمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2013.

وكرمها نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.