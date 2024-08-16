شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة يطلق ورشة الحكي بحضور كثيف للأطفال بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

واصل مهرجان نبتة للأطفال فعالياته وذلك بورشة وقت الحكاية الذي يقام تحت مظلة مهرجان العلمين في دورته الثانية بحضور كثيف للأطفال .وحرص الفنان أحمد أمين رئيس المهرجان ومقدم الورشة على تحية الجمهور وبدء الشرح للحضور من الأطفال والكبار عن كيفية حكاية القصة.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.



مهرجان نبتة يطلق ورشة الحكي بحضور كثيف للأطفال