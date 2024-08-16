شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يضفي البهجة على ورشة وقت الحكايات بمهرجان نبتة مع أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

أضفا وجود الفنان حاتم صلاح بهجة وفرحة وسط الأطفال لدى مشاركته الفنان أحمد أمين في ورشة وقت الحكاية التي تقام الآن ضمن فعاليات مهرجان نبتة في نسختة الأولى ضمن فعاليات مهرجان العلمين .

حيث قدم أحمد امين الفنان حاتم صلاح وقال عنه نجم في الارتجال على المسرح، وبعدها بدأ صلاح الحديث مع الأطفال والاستعانة بعدد منهم على المسرح ليطبق عليهم ويتفاعل معهم بخصوص كيفية حكاية القصة وبالفعل بدأ يطلب من كل طفل فيهم ان يحكي قصة من خياله ويعدل لهم كيفية حكايتها.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.