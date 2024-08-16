شكرا لقرائتكم خبر عن أول راوية بنت عن حفلها فى ليالى السيرة الهلالية بمهرجان العلمين: لحظة ميلاد الفرح والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الحكواتية والراوية نهال الهلالى، أول راوية بنت فى مصر، عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة ضمن فعاليات "ليالى السيرة الهلالية"، وهو حفل غنائى وحكى وبمشاركة مع أول مبتهلة دينية شيماء النوبي، ويقام مساء الليلة، على المسرح الروماني في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت نهال، عن حفلها مساء الجمعة، عبر حسابها على فيس بوك: "لحظة ميلاد الفرح.. كان فى حبيب رايح.. ربنا معانا ونقدر نقدم حاجة كويسة.. دعواتكم".



نهال وشيماء في مهرجان العلمين

وكانت شيماء النوبي قالت إنها صنفت كأول مبتهلة دينية في مصر والوطن العربي، وتابعت: "منذ صغري وأنا في مجال الإنشاد الديني والسيرة الهلالية"، معربة عن سعادتها بمهرجان العلمين الجديدة بحفل ليالي السيرة الهلالية أمام الجماهير التي تتطلع لسماع هذا النوع من الفنون.

وأضافت شيماء النوبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين" الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها رغبت في دخول فنون أخرى مثل الفلكلور والسير الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث المصري، لأنها تحبه كثيرا، فتعلمت السيرة الهلالية على يد الشيخ زين محمود، ورافقت آخر شعراء السيرة الراحل سيد الضوى.



شيماء النوبي

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



نهال الهلالى

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.