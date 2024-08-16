شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف أغانى مسرحية الشهرة: رسالتنا أن الشهرة ليست سهلة وتحتاج للانضباط والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود المليجى مؤلف أغانى مسرحية الشهرة التى عرضت بمهرجان العلمين الجديدة للمخرج خالد جلال، خلال ندوة تكريم فريق العمل باليوم السابع، عندما تواصل معنا الأستاذ خالد جلال وعرض علينا فكرة تقديم عرض مسرحى فى الصيف تحمست جداً، لأننى أحب العمل معه وبدأنا بالفعل فى وضع الخطوط العريضة والهدف من المسرحية، وما الذى نريد أن نقوله من الأغانى، كى تخدم دراما المسرحية.

وأضاف المليجى: والذى نود أن نقوله من المسرحية أن الشهرة ليست سهلة فهى تحتاج للانضباط والالتزام والفنان لابد أن يكون مستعدا للفرصة عندما تأتى لأن الفرصة ستأتى مرة واحدة، ونحن استقرينا على تقديم خمس استعراضات عن مراحل الشهرة من بداية حلم الشهرة مرورا بالالتحاق بالمدرسة التى ستحقق لهم هذا الحلم وتخرجهم من المدرسة، وهناك أغنية تعتبر رومانسية نوعاً ما، فالحقيقة أننا جميعاً استمتعنا بهذا العرض وكنا فى آخر ليلة عرض نبكي خاصة فى الاستعراض الأخير وما حدث توفيق من عند الله.

‏‎مسرحية الشهرة عرض استعراضى للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.