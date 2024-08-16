شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح تتحدث عن آخر لحظات والدها ووجه الشبه مع شخصيته فى زهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل عن جوانب عديدة فى حياة والدها الراحل بعد مرور 10 سنوات على رحيل الفنان الكبير، الذى اشتهر بتقديم مختلف ألوان التمثيل، وقالت خلال ندوتها فى مقر الخليج 365 عن اللحظات الأخيرة فى حياته ووجه الشبه بين شخصيته وقتها والدور الذى جسده فى فيلم زهايمر مع الزعيم عادل إمام: "والدى لم يصب بألزهايمر فقط فى نهاية حياته وإنما كان الأمر أكبر من ذلك".

وأضافت "والدى ظل يتعرف على فى لحظاته الأخيرة أنا وعمتى وكانت عينيه تظهر معرفته بنا أننا أعزاء عليه، كما كان يتطرق لأمور عديدة فى مسيرته الفنية وحياته مر عليها سنوات، وكانت عمتى كريمة تخبرنى بأنه يتحدث عن أشخاص كان يعرفهم قديماً".

واسترجعت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ذكرياتها مع والدها ذاكرة أحد المواقف التى عاشتها معه فى أمريكا أثناء عرض إحدى مسرحياته بقولها: "مرة اتهدد والدى بخطفى حينما عرض مسرحية فيها أغنية من تأليف أحمد فؤاد نجم حول إسرائيل".

وأضافت هند سعيد صالح: "بمجرد عرض المسرحية تم تهديد والدي بأنه هيتم خطف ابنته وهو ما سبب حالة داخل الفرقة المسرحية التي كانت تحتضني وتسير كلها حولي في أي مرة ننزل فيها".

أيضاً كشفت هند، خلال ندوتها بمقر الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها التى تتزامن مع بداية شهر أغسطس، عن أصعب فترات حياة والدها أثناء دخوله السجن مؤكدة أن تلك الفترة أثرت إيجاباً على والدها الراحل وغيرته بصورة كبيرة.

وقالت هند سعيد صالح خلال الندوة: "بابا تبدل تماماً بعد السجن فيكفى إنى على سبيل المثال ما كنتش بشوفه بيصلى ولكن بعد السجن تغير بصورة تامة وأصبح أقرب لربنا وكأن السجن كان منحة كبيرة له في تلك الناحية".