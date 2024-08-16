شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير للأطفال مع شخصية كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة بمهرجان نبتة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت شخصيات كيكو وكارتون العائلة السعيدة فى ساحة مهرجان نبتة للأطفال تفاعلا كبيرا من الأطفال ممن التقطوا الصور مع الشخصيات، إضافة إلى الرسم على الوجوه وغيرها من الأنشطة.

مهرجان نبتة للأطفال

وشارك مجموعة من نجوم الفن بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح مثل النجم هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

وقام فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.



تفاعل كبير للأطفال مع شخصية كيكو



كيكو بمهرجان نبتة



تفاعل كبير للأطفال مع شخصية كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة بمهرجان نبتة



مهرجان نبتة