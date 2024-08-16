شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. دأب فى العمل وفكر متطور ونية خالصة لدعم الطفل والان مع تفاصيل الخبر

الفكر المتطور الذى تبنته نشوى جاد مع منصة watch it بعد توليها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية، والتطور الكبير الذى حدث للمنصة يجعلك على يقين أنك أمام عقل لا يعرف المستحيل، فكر متطور وحر يصل لنتائج مبهرة، وتوليها منصب رئيس مجلس إدارة مهرجان نبتة للأطفال تحدٍ جديد خاضته، والحقيقة هي أن النتائج مبشرة فالجهد المبذول والتحضيرات المكثفة والنية الخالصة في دعم الطفل المصري وتعزيز هويته والارتقاء بقدراته الإبداعية ظهر جليا في حفل الافتتاح ومع أولى فعاليات المهرجان ورشة وقت الحكاية، والتي شهدت حضورا كثيفا من الأطفال ممن تفاعلوا بشكل كبير مع الورشة وطرحوا العديد من الأسئلة التي استجاب لها أحمد أحمد وعبد الرحمن جاويش وحاتم صلاح.

الطموح لمهرجان نبتة للأطفال والأحلام المشروعة للمهرجان بإقامته في محافظات مصر المختلفة وإنتاج المهرجان لمسلسلات وأفلام كارتون للأطفال والمسابقات التي يقدمها المهرجان يؤكد أن المهرجان والقائمين عليه واللجنة المنظمة له يتعاملون مع المهرجان على أنه مشروع عمر للأجيال القادمة وليس عمل وسينتهي وكل منهم سيدير ظهره للمهرجان.

نشوى جاد

كما شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وقد مضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صناعة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولى والشركات متعددة الجنسيات.



مهرجان نبتة للاطفال



مهرجان نبتة للاطفال