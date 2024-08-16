شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة للأطفال.. مواهب تفرح وحنين لزمن فات وتطلع لمستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل المبهج الذى أثار الحنين وأعاد نوستالجيا أعمال الطفل التى تربى عليها الكثير، حيث حرص المهرجان على عرض فيديو قصير عن أبرز الأعمال التى قدمت للطفل مقدمين التحية لسمير غانم وماما نجوى إبراهيم والمطرب محمد فوزى وكل من قدم أعمالا للطفل، حيث أثار الحفل الحنين لزمن فات إضافة للتطلع لمستقبل أفضل للأطفال من خلال المواهب "اللى تفرح" والتى شاركت فى الافتتاح باسكتشات مبهجة ومبهرة.

وشهد المهرجان عرض المهرجان فيلما تسجيليا عن الراحل شوقى حجاب، وقدم أحمد أمين رئيس المهرجان تكريم الشاعر شوقى حجاب، وكرم النجم أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال في حفل افتتاح المهرجان بالعلمين الجديدة أيضا، المطرب محمد ثروت والمخرجة شويكار خليفة ووليد طاهر مصمم العرائس، وتسلمها الدكتور والكاتب محمد فتحي والكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول.

وقال أحمد أمين رئيس المهرجان إن الأجيال الجديدة محظوظة بالتطور الذي حدث في عالم التكنولوجيا، مؤكداً أنه حاليا لا يستطيع شرح كيف كان ينتظر أن يفتح التليفزيون للأجيال الجديدة ممن لا يعرفون أن التلفزيون كان له وقت لبدء الإرسال ووقت لانتهائه وليس كما يحدث الآن.

فيما قدم النجم هشام ماجد، في حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال، اسكيتش أغنية كلمني مصري بمشاركة الأطفال، وهو الاسكتش الذى تناول أهمية التمسك باللهجة المصرية والتحدث بالمصرى والتمسك بالهوية.