شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت ورشة وقت الحكاية حضورا كثيفا من الأطفال ممن تفاعلوا بشكل كبير مع النجمة سوسن بدر على مسرح مهرجان نبتة للأطفال، وشارك الأطفال النجمة التمثيل على المسرح في حدوتة علاء الدين. المصباح السحري.

وتحدثت سوسن بدر فى الورشة عن التمثيل الصامت ولغة الإشارة والتعبير بدون حديث.

شهدت شخصيات كيكو وكارتون العائلة السعيدة فى ساحة مهرجان نبتة للأطفال تفاعل كبير من الأطفال ممن التقطوا الصور مع الشخصيات إضافة إلى الرسم على الوشوش وغيرها من الأنشطة.

وافتتح أمس الخميس مهرجان نبتة للأطفال أولى دوراته، وقال رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، بأن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

وشارك مجموعة من نجوم الفن بفقرات للأطفال فى حفل الافتتاح مثل النجم هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمنى مصرى" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

وقام فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال



الأطفال يشاركون سوسن بدر التمثيل على مسرح مهرجان نبتة للأطفال