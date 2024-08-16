شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يلغى قرار إيقاف هيفاء وهبى عن الغناء ويمنحها التصاريح والان مع تفاصيل الخبر

إيمانا بإعلاء قيم التسامح والتصالح والتراضي أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم حفلات، بعد أن أخلت باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.

وقالت النقابة في بيان لها: "تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودى ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة، وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، ولهما كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".