القبض على شبكة إجرامية ساهمت في وفاة نجم Friends

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المدعي العام الأميركي أن خمسة أشخاص وُجّهت إليهم اتهامات في قضية وفاة ماثيو بيري، من بينهم المساعد الشخصي لنجم مسلسل Friends وطبيبان و”ملكة الكيتامين”.

وذكر المدعي العام لمنطقة وسط كاليفورنيا مارتن استرادا أن المدعى عليهم كانوا جزءاً من “شبكة إجرامية سرّية كبيرة” في لوس أنجلوس كانت توزع للممثل ولآخرين كميات ضخمة من مخدر الكيتامين الذي لا يُصرف إلا بوصفة طبية.

وقال استرادا عن التهم إن الأطباء زوّدوا بيري بكمية كبيرة من الكيتامين وتساءلوا في ما بينهم في رسالة نصية عن المبلغ الذي قد يكون نجم “فريندز” السابق على استعداد لدفعه قائلاً: “لقد استغلّ المتهمون مشاكل إدمان بيري لإثراء أنفسهم… كانوا يعلمون أن ما يفعلونه خطأ”.

وأوضح أن اثنين من الأشخاص، بمن فيهم أحد الأطباء، تم القبض عليهما. وقد أقر اثنان من المتهمين بالذنب في التهم بالفعل. وقال المدعي العام إن المتهمين تبادلوا رسائل بعد وفاة بيري بفترة قصيرة تشير إلى أن الكيتامين هو سبب الوفاة.

يُذكر أن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أكد أن عوامل عدة ساهمت في وفاة بيري، من بينها “الآثار الحادة” لتعاطيه مادة الكيتامين، ومعاناته من مرض القلب التاجي، والغرق.

وعانى بيري خلال حياته من إدمانه الأدوية المخدّرة والكحول، وخضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار للتخلص من إدمانه.

وتجدر الإشارة إلى أن أشهر دور لعبه ماثيو بيري في مسيرته الفنية، شخصية “تشاندلر بينغ” في مسلسل Friends الذي عُرض بين عامَي 1994 و2004 على عشرة مواسم، وشاركه في بطولته: جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.