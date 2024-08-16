أزعجها بسؤاله.. نجمة “طائر الرفراف” تغلق باب السيارة في وجه صحافي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصد حدة ردّ فعل نجمة مسلسل “طائر الرفراف” تجاه مراسل إعلامي سألها عن علاقتها بوالدها أوغور سراج، وانفصالها عن مارت رمضان دمير.

ووثّق الفيديو ركوب النجمة التركية عفراء ساراتش أوغلو السيارة في منطقة أرنوط كوي، حيث سألها المراسل: “كيف كانت سفرتك الى أميركا؟”، فأجابته: “كانت جميلة جداً”، مضيفةً أن دراستها اللغة الإنكليزية هناك كانت ناجحة جداً”.

ثم سألها المراسل عن لقائها بوالدها وصحة انفصالها عن مارت رمضان دمير، فاستنكرت السؤال بغضب قائلةً: “دعنا لا نتحدث في المواضيع الخاصة”، ثم أقفلت باب السيارة.

يُذكر أن عفراء ساراتش أوغلو سبق أن نفت لقاءها بوالدها وانتهاء القطيعة بينهما، بعدما هجرها هي ووالدتها لوفي قبل سنوات طويلة، وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدثت عفراء عن المعاناة في غيابه موضحةً: “عملت نادلة في أحد المطاعم، وأنا في سنّ الثالثة عشرة، وكانت حياتي مرهقة، لكنني كنت أفرح عندما أسمع ضحكة أمي”.

وعلى الصعيد الفني، كشفت تقارير صحافية تركية عن موعد تصوير الموسم الثالث من “طائر الرفراف” بعد نجاح الموسمين الأول والثاني خلال عرضهما على الشاشات التركية والعربية، في الأسبوع الأخير من شهر آب (أغسطس) الحالي.