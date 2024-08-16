زوجة بدر الشعيبي الثانية تعلن انفصالها عنه وتهدّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت زوجة الفنان الكويتي بدر الشعيبي، المحامية شوق البلوشي انفصالهما، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”، وقالت فيه: “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان… أعلن انفصالي عن أبو بناتي بدر الشعيبي”.

وأثارت البلوشي الجدل في منشور لاحق جاء فيه: “سوء التفاهم اللي صار بيني وبين أبو بناتي خلاّني ألجأ للسوشيال ميديا وأعلن انفصالي”.

وتابعت البلوشي مهددةً أصحاب التعليقات المسيئة بالقول: “أنا بيتي من سنين خط أحمر، ولا أحد يتعدّى حدوده، أي تعليق غير لائق سواء يخصّني أو يخص أبو بناتي، راح نتخذ كل الإجراءات القانونية، وشكراً”.

وتزامناً مع منشورات زوجته، تم تداول فيديو لبدر الشعيبي ظهر فيه وهو يغنّي “لا أبالي” في حفل أحياه أخيراً في الساحل الشمالي.

يُذكر أن الفنان الخليجي أعلن زواجه من ابنة خاله في عام 2013، وفي أوائل عام 2016 رُزق بابنته “حور”، وبعد أشهر أعلن انفصاله عن زوجته للمرة الثانية. وفي عام 2017 ارتبط بشوق البلوشي، وهو أب لأربع بنات.